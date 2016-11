Discovery Channel 20:15 bis 21:00 Dokumentation Whale Wars - Entscheidung im Nordatlantik Nicht willkommen! USA 2011 Stereo 16:9 Merken Das Töten muss ein Ende haben! Paul Watson und seine Helfer wollen alles in ihrer Macht stehende tun, um das grausame Blutvergießen auf den Färöern zu unterbinden. Deshalb mobilisieren die Tierschützer alles, was sie aufbieten können. Neben ihrem Mutterschiff "Steve Irwin" werden bei den geplanten Aktionen im Nord-Atlantik auch ein Hubschrauber, ein Ultraleicht-Flugzeug, Jet-Skis und Schlauchboote zum Einsatz kommen. Wichtigste Waffe der "Sea Shepherds" ist jedoch die "Brigitte Bardot". Der nach der französischen Kultschauspielerin und Tierschützerin benannte Trimaran schafft 25 Knoten: Schnell genug, um die Aktivisten zu den Grindwalen zu bringen, soba In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Whale Wars

