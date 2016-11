Discovery Channel 18:40 bis 19:25 Dokumentation Geheimnisse der Erde Giftige Gase über Island USA 2012 Stereo 16:9 Merken Kann ein Tsunami von Hawaii aus die Millionenmetropole Los Angeles auslöschen? Welche Bedeutung hätte ein Supervulkanausbruch in Italien für Europa? Und welche Rolle spielten die Rocky Mountains bei der ersten Atombombe? Die Biologin Liz Bonnin und der Geologe Martin Pepper gehen den Geheimnissen der Erde auf den Grund. Zusammen mit Vulkanologen, Meeresforschern, Paläontologen und weiteren Experten machen sie dabei eine Reise in die Vergangenheit und blicken in die Zukunft, sie erklimmen Vulkane und tauchen ab in dunkle Tiefen. Ob Mt. Kilauea, die Phlegräischen Felder, Krakatau oder Death Valley - die Dokumentarserie zeigt faszinierende Bilder von unserer Erde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: How The Earth Works Altersempfehlung: ab 6