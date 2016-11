Junior 13:00 bis 13:30 Trickserie Die Gruselschule Monster, bitte Lächeln! D, F, IRL, S 2003 Stereo Merken Ausgerechnet jetzt hat sich Gisbert ein Bein gebrochen. Direktor Bertram ist außer sich. Der Schulinspektor hat sich angesagt und er braucht dringend Hilfe. Also engagiert er eine Aushilfskraft, die sich äußerst merkwürdig benimmt. Viktoria ist die erste, die dem Neuen auf die Schliche kommt. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Creepschool Regie: Philippe Balmossièrre Drehbuch: Per Carlsson, Stina Mansfeld, Häkan Östlundh