Junior 06:50 bis 07:00 Trickserie Vipo entdeckt die Welt Verwirrspiel im Zoo ISR 2007 Stereo 16:9 Merken Im Zoo entdecken die drei Ziggy, den Flamingo, der unaufhörlich Witze erzählt und unbedingt ein berühmter Komödiant werden will. Trotz aller Blödeleien bleibt der Seehund Louis traurig, weil sein Sohn an einen Zoo in Hongkong verkauft werden soll. Vipo hat die rettende Idee. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: VIPO - Adventures of the Flying Dog Musik: Nir Gedasi, Niv Golan