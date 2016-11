Sky Cinema Hits 00:55 bis 02:45 Komödie Magic Mike USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der 30-jährige Mike (Channing Tatum) träumt davon, Möbel zu designen. Um Geld zu verdienen, nimmt er tagsüber Gelegenheitsjobs an und arbeitet nachts als Stripper "Magic Mike" in Tampas verruchtestem Nachtclub "Xquisit". Der wird von Dallas (Matthew McConaughey) mit harter Hand geführt. Bei einem seiner Tagesjobs lernt Mike den erst 19-jährigen Adam (Alex Pettyfer) kennen und nimmt ihn mit in den Club. Als ein Kollege von Mike ausfällt, bekommt Adam seine Chance auf der Bühne und nutzt sie. Mike und Dallas erkennen Adams Potenzial und dieser macht sich bald einen Namen als "The Kid". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Channing Tatum (Mike Martingano) Alex Pettyfer (Adam) Matthew McConaughey (Dallas) Cody Horn (Brooke) Olivia Munn (Amber) Matt Bomer (Dallas) Joe Manganiello (Big Dick Richie) Originaltitel: Magic Mike Regie: Steven Soderbergh Drehbuch: Reid Carolin Kamera: Peter Andrews Musik: Steven Soderbergh Altersempfehlung: ab 12