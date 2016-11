Sky Atlantic HD 00:20 bis 01:15 Mysteryserie Fortitude Feuer GB 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Als Natalie und Dan (Sienna Guillory, Richard Dormer) die blutgetränkte und von Insekten bevölkerte Leiche von Doc Allardyce sehen, wird ihnen schlagartig klar, was sie tun müssen, um weitere Gewaltausbrüche in Fortitude zu verhindern. Doch inzwischen ist auch Elena (Verónica Echegui) erkrankt und stellt Dan bald vor eine schwierige Entscheidung. - Eiskalte Spannung in der Arktis: originelle, top-besetzte Mystery-Crimeserie in einer faszinierenden Eislandschaft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dormer (Dan Anderssen) Sofie Gråbøl (Governor Odegard) Stanley Tucci (DCI Morton) Christopher Eccleston (Professor Stoddart) Michael Gambon (Henry Tyson) Luke Treadaway (Vincent Rattrey) Jessica Raine (Jules Sutter) Originaltitel: Fortitude Regie: Sam Miller Drehbuch: Simon Donald Altersempfehlung: ab 16