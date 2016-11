Sky Atlantic HD 20:50 bis 21:45 Mysteryserie Fortitude Auf eigene Faust GB 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Fortitudes Bürgermeisterin Odegard (Sofie Gråbøl) erhält erneut schlechte Nachrichten: Doktor Allardyce (Phoebe Nicholls) wurde verletzt und kämpft um ihr Leben, Shirley (Jessica Gunning) ist verschwunden. - Eiskalte Spannung in der Arktis: originelle, top-besetzte Mystery-Crimeserie in einer faszinierenden Eislandschaft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dormer (Dan Anderssen) Sofie Gråbøl (Governor Odegard) Stanley Tucci (DCI Morton) Christopher Eccleston (Professor Stoddart) Michael Gambon (Henry Tyson) Luke Treadaway (Vincent Rattrey) Jessica Raine (Jules Sutter) Originaltitel: Fortitude Regie: Hettie MacDonald Drehbuch: Simon Donald, Ben Richards Musik: Ben Frost Altersempfehlung: ab 12

