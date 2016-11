Sky Atlantic HD 12:55 bis 13:50 Serien Deadwood Talentschuppen USA 2006 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Es ist so weit: Martha Bullock (Anna Gunn) bezieht das neue Schulhaus. Unterdessen beginnen Hearsts Männer, Deadwood zu terrorisieren. Merrick (Jeffrey Jones) wird dabei übel zugerichtet. Morgan Earp ((Austin Nichols) erschießt unbedacht einen von Hearsts Männern. Mr. Wu (Keone Young) macht Swearengen inzwischen deutlich, dass er im Ernstfall für Verstärkung sorgen kann. Da erfährt Hearst (Gerald McRaney), dass die Wahlen in Deadwood zu seinen Gunsten gefälscht werden sollen. - Packende und düstere Westernserie über ein Goldsucherkaff in South Dakota. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Timothy Olyphant (Seth Bullock) Ian McShane (Al Swearengen) Molly Parker (Alma Garret) Jim Beaver (Ellsworth) John Hawkes (Sol Star) Powers Boothe (Cy Tolliver) Robin Weigert (Calamity Jane) Originaltitel: Deadwood Regie: Adam Davidson Drehbuch: David Milch, Nick Towne, Zack Whedon Musik: Reinhold Heil, Johnny Klimek Altersempfehlung: ab 16