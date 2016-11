Sky Atlantic HD 09:55 bis 10:55 Serien Die Sopranos Bittere Lehren USA 2004 Stereo 16:9 HDTV Merken 5. Staffel, Folge 6: Anthony Junior droht in Englisch durchzufallen: Seine Mutter Carmela trifft sich deshalb erneut mit seinem Lehrer Mr. Wegler. Doch anstatt mit ihm über die schulischen Leistungen ihres Sohnes zu reden, landen die beiden im Bett. Tony Blundetto besteht seine Masseurprüfung und renoviert voller Elan seine zukünftige Praxis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Gandolfini (Tony Soprano) Edie Falco (Carmela Soprano) Lorraine Bracco (Dr. Jennifer Melfi) Michael Imperioli (Christopher Moltisanti) Dominic Chianese (Onkel Junior) Tony Sirico (Paulie Walnuts) Robert Iler (Anthony Soprano jr.) Originaltitel: The Sopranos Regie: Peter Bogdanovich Drehbuch: David Chase, Matthew Weiner Kamera: Alik Sakharov Altersempfehlung: ab 12