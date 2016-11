Sky Atlantic HD 06:00 bis 07:55 Drama Bombenattentat auf das World Trade Center USA 1997 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken FBI-Agent Anticev (Peter Gallagher) und Polizist Napoli (Paul Guilfoyle) untersuchen den Mord an einem religiösen Fanatiker. Ein Informant aus den Kreisen des Scheichs Omar Abdel-Rahman (Andreas Katsulas) bietet dem FBI Tipps über geplante Anschläge an. Inzwischen reist Bombenbastler Yousef (Art Malik) in die USA ein. - Packender Thriller über den 1993 verübten, ersten Anschlag auf das World Trade Center in New York. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Gallagher (John Anticev) Art Malik (Ramzi Ahmed Yousef) Ned Eisenberg (Emad Salem) Marcia Gay Harden (Nancy Floyd) Andreas Katsulas (Shelk Abdel-Rahman) Paul Guilfoyle (Lou Napoli) Mike Starr (Mahmud Abouhalima) Originaltitel: Path to Paradise: The Untold Story of the World Trade Center Bombing. Regie: Leslie Libman, Larry Williams Drehbuch: Ned Curren Kamera: Jean de Ségonzac Musik: Mitchell Froom Altersempfehlung: ab 12