Heimatkanal 03:55 bis 05:25 Melodram Zwei Ärzte sind einer zu viel Zwei Ärzte sind einer zu viel D 2006 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Anna Louise Albrecht hat es mit Mitte Fünfzig geschafft. Die frisch gebackene Ärztin soll im schönen Auberg am See die Praxis des scheidenden Landarztes übernehmen. Was Anna nicht ahnt: Unter der Hand wurde das malerische Grundstück bereits an den Internisten Stefan Wolf vergeben, der plant, dort seinen Traum von einer modernen Wellnessklinik zu verwirklichen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christiane Hörbiger (Anna Louise Albrecht) Elmar Wepper (Dr. Stefan Wolf) Walter Kreye (Walter Thurau) Wolfgang Fierek (Bürgermeister Anzengruber) Hilde Dalik (Judith Albrecht) Marian Lösch (Dieter Thurau) Nina Rothemund (Anita) Originaltitel: Zwei Ärzte sind einer zu viel Regie: Karsten Wichniarz Drehbuch: Michael Baier Kamera: Rainer Gutjahr Musik: Gert Wilden

