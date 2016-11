Heimatkanal 15:25 bis 17:00 Krimi Der Bulle von Tölz - Die Leonhardifahrer D 2008 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Im idyllischen Bad Tölz steht die alljährliche Leonhardifahrt kurz vor der Tür. Plötzlich wird der Lehrer Uwe Binder erschossen auf einer Almwiese gefunden. An die Wiese grenzt eine Sennerhütte, in der sich die Gorschlüters, eine Familie aus Bochum, eingemietet hat. Benno Berghammer und seine Kollegin Nadine Richter finden heraus, dass es zwischen dem Lehrer und dem Familienvater Unstimmigkeiten gab. Herr und Frau Gorschlüter hielten es nicht für nötig, ihre Kinder auf die örtliche Schule zu schicken. Uwe Binder konnte jedoch den Schulbesuch der Kinder erzwingen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ottfried Fischer (Benno Berghammer) Katharina Abt (Nadine Richter) Moritz Lindbergh (Staatsanwalt Lenz) Norbert Heckner (Dr. Sprung) Norbert Mahler (Polizist Schmidt) Patrick A. Janovsky (Uwe Binder) Anna Kaminski (Tatjana Moosleitner) Originaltitel: Der Bulle von Tölz Regie: Wolfgang F. Henschel Drehbuch: Doris Jahn Kamera: Randolf Scherraus Altersempfehlung: ab 6