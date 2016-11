Goldstar TV 10:00 bis 11:00 Magazin Schlager & Co - Extra: André Stade André Stade André Stade D 2016 Stereo 16:9 Merken Tiefe Täler und pures Glück - auf seinem neuen Album "Im Leben" beschreibt André Stade mit starken Texten und unwiderstehlichen Melodien den emotionalen Parcoursritt des Alltags und die unendlichen Facetten der Liebe. Dabei vertraut der markante Sänger und Musiker (Klavier, Trompete, Akkordeon) im Zweifelsfall auf sein Bauchgefühl und philosophiert über die Formel zum Glücklichsein. Reichlich Gesprächsstoff also für Sonja Weissensteiner, die den Dresdner im 'Schlager & Co Extra'-Studio begrüßt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: André Stade, Beatrice Egli, Franziska Wiese, Ute Freudenberg & Christian Lais, Bernhard Brink, Andrea Berg Originaltitel: Schlager & Co - Extra