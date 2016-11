Classica 03:15 bis 06:00 Oper Rossini, L'Italiana in Algeri I 2013 Stereo 16:9 Merken Vom Rossini Opera Festival Pesaro: "L'Italiana in Algeri" (Die Italienerin in Algier) von Gioachino Rossini (1792-1868). Musikalische Leitung: José Ramón Encinar - Inszenierung: Davide Livermore. Mit Anna Goryachova (Isabella), Alex Esposito (Mustafà), Yijie Shi (Lindoro), Mario Cassi (Taddeo), Mariangela Sicilia (Elvira). Die turbulente Geschichte von der schönen, gewitzten Italienerin Isabella, die nach Algier reist, um dort ihren Geliebten Lindoro aus der Sklaverei am Hofe Mustafàs zu befreien, bringt eine der ersten "emanzipierten" Frauen auf die Opernbühne. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Anna Goryachova (Isabella) Alex Esposito (Mustafà) Yijie Shi (Lindoro) Mario Cassi (Taddeo) Mariangela Sicilia (Elvira) Davide Luciano (Haly) Raffaella Lupinacci (Zulma) Originaltitel: Rossini: L'Italiana in Algeri Drehbuch: Angelo Anelli Musik: Gioachino Rossini

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 429 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 224 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 159 Min. Die Schrecken der Medusa

Thriller

Tele 5 02:25 bis 04:10

Seit 104 Min.