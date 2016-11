Classica 21:55 bis 22:30 Musik Schumann, Sinfonie Nr. 3 Es-Dur op. 97 "Rheinische" D 2005 Stereo 16:9 Merken Das Deutsche Sinfonie-Orchester Berlin unter der Leitung von Kent Nagano spielt die Sinfonie Nr. 3 Es-Dur op. 97 "Rheinische" von Robert Schumann (1810-1856). Diese Aufnahme entstand in der Berliner Philharmonie. Die Uraufführung der Dritten Sinfonie erfolgte im Februar 1851 in Düsseldorf. Ein Jahr zuvor hatte Schumann dort die Stelle des Städtischen Musikdirektors angetreten. Rheinische Lebensfreude prägt den Grundcharakter der Sinfonie. Zu Schumanns Lebzeiten war sie die erfolgreichste seiner vier Sinfonien. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Schumann, Sinfonie Nr. 3 Es-Dur op. 97 "Rheinische"