Classica 20:15 bis 21:55 Musik Dvorák, Requiem b-Moll op. 89 B 2014 Stereo 16:9 Merken Antonín Dvorák (1841-1904): Requiem op. 89. Ilse Eerens (Sopran), Bernarda Fink (Alt), Maximilian Schmitt (Tenor), Nathan Berg (Bass), Collegium Vocale Gent, Royal Flemish Philharmonic; Leitung: Philippe Herreweghe. Aufgenommen im Internationalen Kunstzentrum "deSingel" in Antwerpen. Als Dvorák 1889/90 das Requiem schrieb, stand er auf dem Höhepunkt seines Erfolgs. Die Uraufführung unter Dvoráks Leitung im Oktober 1891 in der Birmingham Town Hall fand großen Beifall. Das Requiem ist nicht für den liturgischen Gebrauch im Gottesdienst, sondern für den Konzertsaal geschrieben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Ilse Eerens (Sopran), Bernarda Fink (Alt), Maximilian Schmitt (Tenor), Nathan Berg (Bass) Originaltitel: Antonín Dvorák: Requiem b-Moll op. 89 Drehbuch: Ilse Eerens, Bernarda Fink, Maximilian Schmitt, Nathan Berg Musik: Antonín Dvorák

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 242 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:00 bis 05:00

Seit 62 Min. Lightning Strikes

Actionfilm

Tele 5 00:00 bis 01:40

Seit 62 Min. Inas Nacht

Show

Das Erste 00:05 bis 01:05

Seit 57 Min.