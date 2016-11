Sky Emotion 03:05 bis 04:35 Thriller Der Instinkt einer Mutter CDN 2015 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Nora und Chris (Josie Bissett, Vincent Gale) ziehen mit ihren beiden Kindern in ein vornehmes Viertel um. Die Karriere-Eltern haben kaum Zeit, und ihre Tochter Scarlett (Sarah Grey) tut sich schwer, neue Freundschaften zu knüpfen. Eines Tages findet die Familie in ihrer Einfahrt die brutal getötete Katze der Nachbarn. Doch das ist nur der Anfang: Plötzlich verschwindet der siebenjährige Gus (Spencer Drever) - und weil die Polizei den Verdacht der Eltern nicht teilt, entschließen sich Nora und Chris, den Täter auf eigene Faust zu finden. - Harter Selbstjustiz-Thriller mit "Melrose Place"-Star Josie Bissett. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josie Bissett (Nora Betnner) Sarah Grey (Scarlett Betnner) Richard Harmon (Seth Durand) Mike Dopud (Detective Coyle) Spencer Drever (Gus Betnner) Sharon Taylor (Detective Jenkins) Beverley Elliott (Iris Durand) Originaltitel: Her Own Justice Regie: Jason Bourque Drehbuch: Paul A. Birkett Kamera: Anthony C. Metchie Musik: Kevin Blumenfeld Altersempfehlung: ab 12

