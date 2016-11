Sky Emotion 11:00 bis 13:05 Thriller A Most Violent Year USA, VAE 2014 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken New York, 1981: Im Jahr mit der höchsten Kriminalitätsrate der Stadtgeschichte erwirbt der immigrierte Geschäftsmann Abel (Oscar Isaac) mit Gattin Anna (Jessica Chastain) ein Industriegrundstück für ihre Heizölfirma. Dem Paar bleibt nur ein Monat, Millionen für die Zahlung zu beschaffen. Derweil häufen sich Überfälle auf Abels Öl-Trucks. Der bisher stets korrekte Geschäftsmann fällt eine fatale Entscheidung, die ihn immer tiefer in einen Sumpf aus Gewalt und Korruption zieht. - Vom "All is Lost"-Regisseur präzise erzähltes Thriller-Drama: Im gefährlichsten Jahr New Yorks kämpft ein Mann um Business und Familie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Oscar Isaac (Abel Morales) Jessica Chastain (Anna Morales) David Oyelowo (Lawrence) Alessandro Nivola (Peter Forente) Albert Brooks (Andrew Walsh) Elyes Gabel (Julian) Catalina Sandino Moreno (Luisa) Originaltitel: A Most Violent Year Regie: J.C. Chandor Drehbuch: J.C. Chandor Kamera: Bradford Young, Robert Levi Musik: Alex Ebert Altersempfehlung: ab 12