Sky Krimi 03:45 bis 04:30 Krimiserie Schuld Folge: 4 Die Illuminaten D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Eine Gruppe von Jugendlichen in einem Internat denkt sich immer neue Methoden aus, um einen Außenseiter zu traktieren, der eigentlich nur eins will: dazugehören. Der Junge, ein künstlerisches Genie, ist bereit, dafür auch Grenzen zu überschreiten. Im Rahmen eines mysteriösen Rituals kommt er beinahe ums Leben. Seine Kunstlehrerin rettet ihn - womit ihm gleichzeitig die letzte Lebenshoffnung genommen zu sein scheint. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Moritz Bleibtreu (Friedrich Kronberg) Jörg Hartmann (Johannes Deittert) Teresa Harder (Marguerite Verdier) Max Hegewald (Henry) Jannik Schümann (Lukas) Johannes Nussbaum (Ben) Ceci Chuh (Francesca) Originaltitel: Schuld nach Ferdinand von Schirach Regie: Hannu Salonen Drehbuch: André Georgi Kamera: Hanno Lentz Musik: Marco Meister, Solo Avital, Robert Meister Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 429 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 224 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 159 Min. Die Schrecken der Medusa

Thriller

Tele 5 02:25 bis 04:10

Seit 104 Min.