Sky Action 22:55 bis 00:25 Horrorfilm Apartment 1303 USA, CDN 2012 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach einem Streit mit ihrer alkoholsüchtigen Mutter (Rebecca De Mornay) hat die 24-jährige Janet (Julianne Michelle) endgültig die Nase voll und mietet sich eine eigene Wohnung. Aber die Freude darüber währt nur kurz. Denn in dem schicken Apartment 1303 lauern Geister, die bereits einige Vormieter in den Tod trieben. Prompt stirbt auch Janet unter mysteriösen Umständen. Ihre Schwester Lara (Mischa Barton) und Cop Mark (Corey Sevier) wollen den dämonischen Mächten ein Ende bereiten. - Atmosphärisches US-Remake des gleichnamigen japanischen Horrorhits. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mischa Barton (Lara Slate) Rebecca De Mornay (Maddie Slate) Julianne Michelle (Janet Slate) Corey Sevier (Mark Taylor) John Diehl (Detective) Kathleen Mackey (Jennifer Logan / Jennifers Mutter) Jessica Malka (Lidia Abrams) Originaltitel: Apartment 1303 Regie: Michele Taverna Drehbuch: Michele Taverna Kamera: Paul M. Sommers Musik: Davy Bernagoult, Yoann Bernagoult Altersempfehlung: ab 16

