History 00:25 bis 01:20 Dokumentation Untergang der Wikinger - Die Missionierung des Nordens D 2011 Stereo 16:9 Merken Wikinger waren mehr als das von Legenden überlieferte Volk von Kriegern, die vom Glauben an ihre Götter Odin und Thor beseelt waren. Mit ihren eindrucksvollen Schiffen trieben sie Handel in vielen Teilen der Erde. Die Hinwendung zum Christentum besiegelte schließlich vor 1.000 Jahren das Ende ihrer Epoche. Historiker und Archäologen aus Island, Norwegen, Schweden, Dänemark und Deutschland zeichnen in dieser Dokumentation ein neues Bild der Wikinger. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gert Heidenreich (Narrator) Jo Jung (Narrator) Dagmar Kötting (Narrator) Originaltitel: Die Christianisierung der Wikinger - Kreuz gegen Hammer Regie: Christopher Paul Drehbuch: Christopher Paul, Claas Thomsen Musik: Daniel Hoffknecht