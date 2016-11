History 21:55 bis 22:25 Dokumentation Wigald & Fritz - Die Geschichtsjäger Die Gruselklinik D 2016 Stereo 16:9 Merken Hobbyforscher Wigald Boning verschlägt es mit YouTuber Fritz Meinecke nach Bad Berka in Thüringen. Versteckt im Wald liegt dort die Sophienheilstätte, eine verlassene und verfallene Klinik, die fast 100 Jahre lang als Heilanstalt für Tuberkulosekranke diente. Die Geschichtsjäger durchstreifen das Gelände, von dem einige Anwohner behaupten, dass es dort spuke. Auf ihrer Erkundung treffen sie den früheren Facharzt der Klinik, Dr. Klaus Lutterberg. Er nimmt die beiden unter anderem mit in die Röntgen- und OP-Räume und erzählt ihnen von teils schaurigen Behandlungsmethoden vergangener Tage. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wigald & Fritz - Die Geschichtsjäger Altersempfehlung: ab 12