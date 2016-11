History 20:15 bis 21:05 Dokumentation Mysterien des Mittelalters Das Rätsel von Azincourt GB 2015 Stereo 16:9 Merken In Shakespeares Drama "Heinrich V." beschwört der Titelheld vor der berühmten Schlacht von Azincourt die Schar von "Brüdern". Doch wer waren diese "Brüder"? Hat es sie wirklich gegeben? Das Mittelalter gilt vielen als eher düstere Epoche. Doch es gibt Menschen, die Licht in dieses Dunkel bringen wollen indem sie in Gräbern und auf ehemaligen Schlachtfeldern in ganz Europa nach Skeletten und menschlichen Überresten aus jener Epoche suchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Medieval Dead Altersempfehlung: ab 12

