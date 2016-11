History 13:00 bis 13:50 Dokumentation Auf der Suche nach den Riesen Neue Funde USA 2014 Stereo 16:9 Merken Jim und Bill reisen in die Ozark-Mountains. Dort machen sie zwei Entdeckungen, die vielleicht alles ändern könnten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Todd Disotell (Himself) Originaltitel: Search for the Lost Giants Musik: Kevin Bluhm Altersempfehlung: ab 12