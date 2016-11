Disney XD 01:05 bis 01:25 Trickserie The Super Hero Squad Show Gangster Iron Man USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Kampfmaschine und Iron Man tun sich zusammen, nachdem Dr. Doom sich mit anderen verbündethat, um Iron Man loszuwerden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Super Hero Squad Show Regie: Patty Shinagawa, Mitch Schauer Drehbuch: Eugene Son Altersempfehlung: ab 6