Disney XD 22:15 bis 22:35 Trickserie Randy Cunningham: Der Ninja aus der 9. Klasse Die Schnauzbart-Gesellschaft / Hip Hop oder Flop USA, GB, IRL 2013 Stereo Dolby 16:9 HDTV Merken (a) Zwischen Howard und Randy bricht ein Streit aus, weil Howard der geheimen Schnurrbart Gesellschaft beitreten darf, aber Randy nicht. Doch als Howard in Gefahr gerät, muss der Ninja seinen Ärger vergessen und ihm zu Hilfe kommen. (b) Der Ninja beschwört versehentlich ein riesiges Monster herauf, als er in einem Rap-Battle einen alten Ninja Schwur benutzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Randy Cunningham 9th Grade Ninja Regie: Mike Milo, Joshua Taback Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 235 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 00:00 bis 01:00

Seit 55 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:00 bis 05:00

Seit 55 Min. Lightning Strikes

Actionfilm

Tele 5 00:00 bis 01:40

Seit 55 Min.