Disney XD 20:15 bis 20:35 Trickserie Phineas und Ferb Perry legt ein Ei / Phineas bringt Leben ins Spiel! USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Phineas und Ferb finden ein Ei, das sie fälschlicherweise für Perrys Ei halten. Sie beschließen, sich um das Ei zu kümmern und es auszubrüten. Buford zeigt Phineas und Ferb ein Videospiel, das die Besonderheit hat, dass man sein Gesicht einscannen kann. Phineas entwickelt ein Gerät, das den ganzen Körper einscannt. Durch ein Missgeschick wird Candace kurzerhand eingescannt und kommt nicht aus dem Spiel heraus, bevor sie nicht den Boss besiegt hat. Phineas und Ferb finden ein Ei, das sie fälschlicherweise für Perrys Ei halten. Sie beschließen, sich um das Ei zu kümmern und es auszubrüten. Währenddessen beschimpft Dr. Doofenschmirtz ein paar Wale mit dem Übersetzungs-inator, da diese ihm in seiner Vergangenheit seine Jugendliebe gestohlen haben. Buford zeigt Phineas und Ferb ein Videospiel, das "Springen und Ducken" heißt und die Besonderheit hat, dass man sein Gesicht einscannen kann. Phineas will das Ganze aufpeppen und entwickelt ein Gerät, das den ganzen Körper einscannt. Durch ein Missgeschick wird Candace kurzerhand eingescannt und kommt nicht aus dem Spiel heraus, bevor sie nicht den Boss besiegt hat. Indessen will Dr. Doofenschmirtz mit einem Ballkleid-inator alle Menschen mit einem Ballkleid versehen, damit er der männlichste Mann auf der Welt ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Zac Moncrief, Dan Povenmire Drehbuch: Dan Povenmire, Jeff "Swampy" Marsh Altersempfehlung: ab 6

