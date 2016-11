Disney XD 15:55 bis 16:15 Trickserie Phineas und Ferb Folge: 26 Endlich erwischt! Teil 1 & 2 USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Candace schafft es endlich, dass ihre Mutter und ihr Vater Phineas und Ferbs neuestes Bauwerk zu sehen bekommen. Als disziplinarische Maßnahme schicken die Eltern die beiden in die ,Lächle Nicht Erziehungsschule', wo ihnen Disziplin und Ordnung beigebracht werden soll. Doch es stellt sich heraus, dass die Kinder in der Erziehungsschule einer Gehirnwäsche unterzogen werden, damit sie brav und unterwürfig werden. Eine Reportage im Fernsehen über eben jene Schule macht Candace darauf aufmerksam. Sie beschließt, Phineas und Ferb zu befreien. Candace schafft es endlich, dass ihre Mutter und ihr Vater Phineas und Ferbs neuestes Bauwerk zu sehen bekommen. Als disziplinarische Maßnahme schicken die Eltern die beiden in die Lächle Nicht Erziehungsschule, wo ihnen Disziplin und Ordnung beigebracht werden soll. Doch es stellt sich heraus, dass die Kinder in der Erziehungsschule einer Gehirnwäsche unterzogen werden, damit sie brav und unterwürfig werden. Ihr freies Denkvermögen wird eliminiert und sie werden zu leeren Hülsen, die keinerlei Tatendrang verspüren. Eine Reportage im Fernsehen über eben jene Schule macht Candace darauf aufmerksam. Sie beschließt, Phineas und Ferb zu befreien. Am Ende findet sie jedoch heraus, dass nichts wirklich ist, wie es scheint... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Dan Povenmire Drehbuch: Jon Barry, Bobby Gaylor, Robert F Hughes, Zac Moncrief, Piero Piluso, Martin Olson, Jeff "Swampy" Ma