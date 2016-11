Spiegel TV Wissen 21:50 bis 22:35 Dokumentation Fahrt ins Risiko Die Todesstraße in den Anden D 2014 Merken Es ist eine Fahrt durch fast sämtliche Klimazonen, die es in Südamerika gibt. Auf ihrem Weg von der Regierungsmetropole La Paz im Westen Boliviens nach Trinidad, der Hauptstadt des Departamentos Beni, im Osten, führt die Straße vom Hochgebirge der Anden, deren Gipfel noch im Sommer mit Schnee bedeckt sind, bis zum tropisch feuchten Amazonasregenwald. Auf der 602 Kilometer langen Strecke überwindet die Piste dabei mehr als viertausend Höhenmeter. Einmalige Landschaften und grandiose Ausblicke stellen die dramatische Bühne der Straße dar - es ist Boliviens "Ruta 3" In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fahrt ins Risiko Regie: Holger Preuße Kamera: Svea Andersson Musik: Geo Schaller