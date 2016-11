Spiegel TV Wissen 20:15 bis 21:05 Dokumentation Die Engel der Nordsee D 2016 Merken Wenn auf der Nordsee Gefahr im Verzug ist, eilt sie herbei, die "Neuwerk". Sie ist das größte Mehrzweckschiff des Bundes und gehört mit drei weiteren Schiffen auf Nord- und Ostsee zu den modernsten Flotten der Welt. Ebenso wie ihre Schwesterschiffe ist auch die Neuwerk 24 Stunden am Tag und 7 Tage in der Woche im Einsatz. Jede Schicht an Bord dauert 12 Stunden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Engel der Nordsee

