TNT Comedy 22:05 bis 22:35 Comedyserie Parks and Recreation Die Wildnis ruft USA 2011 16:9 Merken An den Wochenenden leiten Ron und Leslie getrennt voneinander Jugend-Camps. Während sich die Jungs bei Ron langweilen, geht es bei den Mädchen lustig zu, und Ron steht allein da. Aus Mitgefühl vermittelt Leslie Ron eine neue Gruppe. Bei Tom und Donna steht ihr Spa-Tag an. Als sie feststellen, dass Ben einsam und unglücklich ist, nehmen sie ihn mit. Er soll wieder lernen das Leben zu genießen! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amy Poehler (Leslie Knope) Rashida Jones (Ann Perkins) Aziz Ansari (Tom Haverford) Nick Offerman (Ron Swanson) Aubrey Plaza (April Ludgate) Chris Pratt (Andy Dwyer) Adam Scott (Ben Wyatt) Originaltitel: Parks and Recreation Regie: Charles McDougall Drehbuch: Alan Yang Kamera: John Inwood

