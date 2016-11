TNT Comedy 20:15 bis 22:05 Komödie Nie wieder Sex mit der Ex USA 2008 16:9 20 40 60 80 100 Merken Dem deutschen Verleihtitel dieser Filmes zum Trotz hat "Nie wieder Sex mit der Ex" mehr zu bieten als - den durchaus vorhandenen - Klamauk. Nach "Jungfrau (49) männlich, sucht ?" und "Knocked Up - Beim ersten Mal" weckt auch diese Komödie aus dem Dunstkreis des aktuellen Überfliegers des Genres, Judd Apatow, Mitgefühl für einen gutmütigen Verlierer. Drehbuchautor und Hauptdarsteller Jason Segel stellt seinen Peter zwar schon zu Filmbeginn buchstäblich bloss, gibt den schwabbeligen Normalo aber nicht vollends der Lächerlichkeit preis. Die NZZ bescheinigte "Forgetting Sarah Marshall" (Originaltitel) bemerkenswerten Charme, der Züritipp des Tages-Anzeigers fand den Film "berührend, weil er schmerzhafte Szenen nicht scheut" und amüsierte sich über den zeitgenössischen Witz. Zeitgemäss fand schliesslich der Landbote das veränderte Rollenverhalten abgebildet: "Das ehemals schwach genannte Geschlecht leistet den dauerpubertierenden Männern Hebammendienste bei der zweiten Geburt als verantwortungsbewusste Wesen, sprich: Erwachsene." In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Segel (Peter Bretter) Kristen Bell (Sarah Marshall) Mila Kunis (Rachel Jansen) Russell Brand (Aldous Snow) Jonah Hill (Matthew) Paul Rudd (Chuck) Bill Hader (Brian Bretter) Originaltitel: Forgetting Sarah Marshall Regie: Nicholas Stoller Drehbuch: Jason Segel Kamera: Russ T. Alsobrook Musik: Lyle Workman Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 243 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:00 bis 05:00

Seit 63 Min. Lightning Strikes

Actionfilm

Tele 5 00:00 bis 01:40

Seit 63 Min. Inas Nacht

Show

Das Erste 00:05 bis 01:05

Seit 58 Min.