TNT Comedy 09:35 bis 10:00 Comedyserie Keine Gnade für Dad Lustig ist das Studentenleben USA 2003 16:9 Eddie hat einen Türsteher für die Bar eingestellt, doch bald stellt sich heraus, dass der Mann Eddies Bodyguard ist. Claudia will indes für einen Test lernen, findet zuhause aber nicht die erforderliche Ruhe. Damit sie mit ihrer Lerngruppe büffeln kann, soll Sean auf die Kinder aufpassen. Der ist zwar nicht begeistert, bleibt aber brav zuhause. Was er nicht weiß: Claudia ist in Wahrheit feiern. Schauspieler: Donal Logue (Sean Finnerty) Megyn Price (Claudia Finnerty) Kevin Corrigan (Eddie Finnerty) Lynsey Bartilson (Lily Finnerty) Griffin Frazen (Jimmy Finnerty) Jake Burbage (Henry Finnerty) Bret Harrison (Brad O'Keefe) Originaltitel: Grounded for Life Regie: Richard Boden Drehbuch: Jim Armogida, Steve Armogida Kamera: Alan Walker Musik: Ben Vaughn, Ween Altersempfehlung: ab 6