13th Street 02:45 bis 04:25 Thriller Hard Luck USA 2006 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Bevor er ins Gefängnis musste, war Lucky (Wesley Snipes) eine große Nummer in der Unterwelt. Jetzt wird er entlassen und hat sich vorgenommen, in Zukunft ehrlich durchs Leben zu gehen. Doch einige Schicksalsschläge machen ihm einen Strich durch die Rechnung. Plötzlich ist er mit einem Koffer voller Geld und der kubanischen Stripperin Angela (Jackie Quinones) auf der Flucht vor einem korrupten Polizisten, der die Kohle für sich selbst möchte. Und als wäre dies noch nicht genug, läuft den Flüchtenden auch noch ein Serienkiller-Paar über den Weg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wesley Snipes (Lucky) Mario Van Peebles (Captain Davis) Cybill Shepherd (Cass) Luis Guzmán (Mendez) Tom Kemp (Gino Gambetti) Kevin Chapman (Franklin) Tony Hua (Detective Lee) Originaltitel: Hard Luck Regie: Mario Van Peebles Drehbuch: Larry Brand, Mario Van Peebles Kamera: Alex Nepomniaschy Musik: Tree Adams Altersempfehlung: ab 18

