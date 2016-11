13th Street 06:35 bis 07:25 Krimiserie Law & Order Der Reiz des Unbekannten USA 1997 Stereo 16:9 Merken In einem Viertel, das berüchtigt für käuflichen Sex ist, wird ein ehemaliger Polizist erschossen. Briscoes (Jerry Orbach) und Curtis (Benjamin Bratt) Ermittlungen führen sie zu zwei Hausfrauen, die heimlich als Edel-Prostituierten tätig sind. Der Fall scheint gelöst, als sich Spuren eines extrem seltenen Lippenstifts einer der Damen als identisch mit Spuren erweisen, die man an einer intimen Stelle des Toten gefunden hat. Doch die Angeklagte behauptet, vergewaltig worden zu sein und lässt sich vor Gericht von einer bekannten Frauenrechtlerin vertreten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jerry Orbach (Lennie Briscoe) Benjamin Bratt (Rey Curtis) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Sam Waterston (Jack McCoy) Carey Lowell (Jamie Ross) Steven Hill (Adam Schiff) Jordan Berkow (Iris Collier) Originaltitel: Law & Order Regie: Jace Alexander Drehbuch: Jeremy R. Littman, I.C. Rapoport Kamera: Christopher Misiano Musik: Mike Post