Der Betazoid Tam Elbrun, der über telepathische Kräfte verfügt, kommt an Bord der Enterprise. Er soll in einem fernen Sternensystem Kontakt mit einer fremden Lebensform aufnehmen. Das unbekannte Wesen droht, bei der Explosion einer Supernova umzukommen. Da tauchen zwei romulanische Schiffe auf, die es auf die Lebensform abgesehen haben.