Syfy 16:00 bis 16:50 SciFi-Serie Stargate: Atlantis Michael CDN, USA 2006 Stereo 16:9 Merken Michael Kenmore weiß nicht mehr weiter und stiehlt seine Krankenakte. Hier erfährt er, warum ihm das Leben auf Atlantis nicht gelingen will: Er hatte keinen Gedächtnisschwund, sondern er ist ein Versuchskaninchen! In Wahrheit ist er ein Wraith, an dem Dr. Beckett seinen Retrovirus testet. Als es Kenmore gelingt zu fliehen, wird er zur tickenden Zeitbombe für Atlantis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Flanigan (Lt. Colonel John Sheppard) Torri Higginson (Dr. Elizabeth Weir) Rachel Luttrell (Teyla Emmagan) Jason Momoa (Ronon Dex) Paul McGillion (Dr. Carson Beckett) David Hewlett (Dr. Rodney McKay) Connor Trinneer (Michael Kenmore) Originaltitel: Stargate: Atlantis Regie: Martin Wood Drehbuch: Carl Binder Kamera: Michael C. Blundell Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 12