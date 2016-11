Animal Planet 18:45 bis 19:30 Dokumentation Mike Tyson - Entscheidung am Himmel Ring frei! USA 2011 Merken Das "Team Tyson" - bestehend aus "Iron Mike", Mario, Junie und Rickie -macht sich für die erste Runde bereit. Zusammen mit seinen langjährigen Freunden, die auch in den schlimmsten Zeiten zu ihm gehalten haben, will es der Ex-Champ noch einmal wissen: Die Vögel der "Tyson Corner" sollen gegen die besten Tauben von New York antreten. Eine echte Ikone dieses Sports unterstützt die Jungs bei ihrem ambitionierten Vorhaben: Taubentrainer Vinnie Torre gehört zu den Besten seines Fachs und gewann seinen ersten Titel schon im Jahr 1955. Vinnie ist der Mann, der die Jungs mit den Feinheiten des Metiers vertraut macht. Außerdem bringt er Mikes geflügelte Rennpferdchen in seinem Taubenschlag für den ersten großen Auftritt in Topform. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Taking On Tyson