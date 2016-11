Animal Planet 13:00 bis 13:20 Dokumentation Die Katzenretter - Einsatz in der Baumkrone USA 2015 Merken Shaun und Tom tun alles für Katzen in Not. Sie sind rund um die Uhr erreichbar und neben ihren Alltagsjobs immer für die Tiere da. Heute kommt ein Anruf von Haley aus Spanaway, Washington, die eine schwarze Streunerkatze auf einem Baum entdeckt hat. Das verängstigte Wollknäuel sitzt seit etwa drei Tagen in zwölf Metern Höhe fest. Tom macht sich sofort an den Aufstieg und hofft, dass die Äste für sein Körpergewicht stabil genug sind. Jetzt muss der Tierretter möglichst schnell klettern, damit der Streuner nicht bis in den Wipfel gelangt. Aber Tom muss auch sehr behutsam vorgehen, sonst könnte die Katze vor ihm flüchten und womöglich in die Tiefe springen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Treetop Cat Rescue