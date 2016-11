Animal Planet 06:45 bis 07:10 Dokumentation Insel der Orang-Utans Ein Jahr später NZ 2007 Merken Auf der Orang Utan-Insel gibt es Grund zum Feiern: Seit einem Jahr leben die Tiere nun in freier Wildbahn und kommen dort sehr gut zurecht. Auch Donald kehrt nach überstandener Krankheit wieder in den Sozialverbund zurück. Nach erfolgreicher Auseinandersetzung mit Hamlet ist Reno nun der neue Chef im Ring. Bleibt abzuwarten, wie sich das Affenmännchen in seiner neuen Rolle behaupten wird. Verlierer Hamlet sucht inzwischen Trost bei den Weibchen und flirtet heftig mit der charmanten Papau. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Orangutan Island