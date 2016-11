Universal Channel 09:10 bis 11:00 Drama The Magic of Belle Isle - Ein verzauberter Sommer USA 2012 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Einst schrieb Monte Wildhorn erfolgreiche Westernromane. Jetzt sitzt er im Rollstuhl und bekämpft die seit Jahren quälende Schreibblockade mit Unmengen von hochprozentigem Alkohol. Sein netter Neffe hält es für eine gute Idee, ihn vorübergehend am Meer einzuquartieren, und so lernt Monte die frisch von ihrem Mann verlassene Charlotte und ihre drei Töchter kennen. Besonders die jüngste der drei Schwestern knackt seine harte Schale im Nu, und neue Perspektiven erscheinen am Horizont. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Morgan Freeman (Monte Wildhorn) Kenan Thompson (Henry) Virginia Madsen (Charlotte O'Neil) Emma Fuhrmann (Finnegan O'Neil) Madeline Carroll (Willow O'Neil) Nicolette Pierini (Flora O'Neil) C.J. Wilson (Fire Captain) Originaltitel: The Magic of Belle Isle Regie: Rob Reiner Drehbuch: Guy Thomas, Rob Reiner, Andrew Scheinman Kamera: Reed Morano Musik: Marc Shaiman