Kinowelt 02:50 bis 04:25 Drama Newcomer D, USA 2005 16:9 20 40 60 80 100 Merken Das erfolgreiche New Yorker Model Brier zieht nach Los Angeles, um Schauspielunterricht zu nehmen. Dort begegnet sie zufällig dem jungen Musiker Luke wieder, den sie einst in New York in der U-Bahn traf, und seither nie richtig aus dem Kopf bekommen konnte. Luke ist hoch talentiert, hält sich jedoch seit Jahren ohne Chance auf einen Plattenvertrag mit kleineren Auftritten über Wasser. Brier startet mit Unterstützung ihrer Schauspielkollegin Clea und ihren Kontakten eine heimliche PR-Kampagne, um Luke zu helfen. Das bleibt nicht ohne Folgen, denn Luke wird der heißeste Newcomer der Stadt und kann sich vor Fans kaum retten. Doch der Erfolg hinterlässt seine Spuren. Ist er noch derselbe junge Mann, mit dem Brier diesen magischen Moment in der U-Bahn erlebte? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Pell James (Brier Tucket) Steven Strait (Luke Falcon) Ashlee Simpson (Clea) Kip Pardue (Euan Falcon) Shannyn Sossamon (Josie) Carrie Fisher (Carrie) Stephen Moyer (Mick Benson) Originaltitel: Undiscovered Regie: Meiert Avis Drehbuch: John Galt Kamera: Danny Hiele Musik: David Baerwald Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 429 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 224 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 159 Min. Die Schrecken der Medusa

Thriller

Tele 5 02:25 bis 04:10

Seit 104 Min.