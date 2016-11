Kinowelt 22:05 bis 23:45 Actionfilm Die Jugger - Kampf der Besten AUS, USA 1989 16:9 20 40 60 80 100 Merken In einer trostlosen, futuristischen Welt kämpfen die Jugger als Teams gegeneinander in sogenannten Hundekämpfen - sie sind die post-apokalyptischen Gladiatoren. Bewaffnet mit den Resten der Zivilisation ziehen sie von Ort zu Ort und liefern sich Fights ums nackte Überleben. Den Siegerteams winkt kurzfristiger Luxus in Form von Essen, Alkohohl, Sex und einem Hundeschädel als Anerkennung. Die unterlegene Mannschaft hat Glück, wenn sie in der öden Landschaft mit dem Leben davonkommt. Doch eigentlich wollen alle Teams nur eines: die Elitetruppe der tief unter der unwirtlichen Erdoberfläche liegenden "Roten Stadt" zum Kampf herauszufordern. Und genau dazu überredet die junge, furchtlose Kämpferin Kidda den geheimnisvollen Juggerführer Sallow. Doch kann das Team es schaffen, den "Kampf der Besten" zu gewinnen und damit ihrem Leben eine Wende in eine bessere Zukunft zu geben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rutger Hauer (Sallow) Joan Chen (Kidda) Vincent D'Onofrio (Young Gar) Delroy Lindo (Mbulu) Anna Katarina (Big Cimber) Gandhi Macintyre (Gandhi) Justin Monjo (Dog Boy) Originaltitel: The Blood of Heroes Regie: David Peoples Drehbuch: David Peoples Kamera: David Eggby Musik: Todd Boekelheide Altersempfehlung: ab 18

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 234 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 00:00 bis 01:00

Seit 54 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:00 bis 05:00

Seit 54 Min. Lightning Strikes

Actionfilm

Tele 5 00:00 bis 01:40

Seit 54 Min.