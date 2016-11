Kinowelt 20:15 bis 22:05 Horrorfilm Shelter USA 2010 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die Psychiaterin Cara ist Expertin für multiple Persönlichkeitsstörungen. Ihre Autorität auf dem Gebiet hat sie schon als Gutachterin in zahlreichen Gerichtsprozessen bewiesen. Ihre Kompetenz besteht vor allem darin, die Existenz dieser Störung zu widerlegen. Dann lernt sie Adam kennen. Ihr wissenschaftlicher Ansatz bringt Cara hier an die Grenzen des Erklärbaren, denn Adams "multiple Persönlichkeiten" sind allzu real: Allesamt sind sie Opfer brutaler Morde geworden. Cara beginnt Nachforschungen über die Mordopfer anzustellen und mit jedem Detail, das sie herausfindet, erscheint der Fall sonderbarer. Die schockierendste Entdeckung macht Cara allerdings in einem abgelegenen Bergdorf: Hier stößt sie auf einen uralten Kult, der nicht nur ihre Überzeugungen als Wissenschaftlerin in Frage stellt, sondern auch ihren Glauben zutiefst erschüttert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julianne Moore (Cara) Jonathan Rhys Meyers (Adam) Jeffrey DeMunn (Dr. Harding) Frances Conroy (Mrs. Birnberg) Nate Corddry (Stephen) Brooklynn Proulx (Sammy) Brian Anthony Wilson (Virgil) Originaltitel: Shelter Regie: Måns Mårlind, Björn Stein Drehbuch: Michael Cooney Kamera: Linus Sandgren Musik: John Frizzell Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 243 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:00 bis 05:00

Seit 63 Min. Lightning Strikes

Actionfilm

Tele 5 00:00 bis 01:40

Seit 63 Min. Inas Nacht

Show

Das Erste 00:05 bis 01:05

Seit 58 Min.