Kinowelt 18:35 bis 20:15 Thriller The London Job GB 2008

Ganz London - und auch die Polizei - fiebert 2006 vor dem Bildschirm beim Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft 2006. Mastermind Alex hat einen unschlagbaren Plan ausgearbeitet: Er und seine Gang wollen die London Exchange Bank überfallen, in deren Keller Millionen ausgemusterter Pfundnoten liegen. Erst besorgen sie sich handfeste Alibis, dann rasen sie durch die menschenleere Stadt zu ihrem Zielobjekt. Mit ihrem Minibus blockieren sie die Tür, sodass die Mitarbeiter der Bank und die Kunden nicht entkommen können, doch etwas geht schief. Zudem hat die Polizei das Gebäude längst umstellt. Mit einem unschlagbaren Ensemble an britischen Schauspielern und einem extrem cleveren Drehbuch präsentiert Regisseur Paris Leonti einen aufregenden und äußerst gemeinen Gangsterfilm über einen raffinierten Banküberfall.

Schauspieler: Geoff Bell (Alex) Vas Blackwood (Lucky) Robert Boulter (Jay) Leo Gregory (Matty) Johnny Harris (Terry) Justin Salinger (Norman) Del Synnott (Suit) Originaltitel: Daylight Robbery Regie: Paris Leonti Drehbuch: Paris Leonti Kamera: Milton Kam Musik: Richard Chester Altersempfehlung: ab 12