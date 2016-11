Kinowelt 06:05 bis 07:30 Krimi The Blue Gardenia USA 1953 Nach der Kurzgeschichte "Gardenia" von Vera Caspary 16:9 SW 20 40 60 80 100 Merken Die attraktive Telefonistin Norah Larkin erhält einen Brief ihres Verlobten, in dem er die Beziehung für beendet erklärt. Um ihren Kummer zu vergessen, nimmt sie eine Einladung des Playboys Harry Prebble an, die eigentlich ihrer lebensfrohen Kollegin Crystal galt. Ein schwerer Fehler, denn nach dem Abendessen mit vielen hochprozentigen Cocktails wird der Schwerenöter zudringlich. Als Norah am nächsten Morgen erwacht, kann sie sich nicht mehr an den Ausgang der Nacht erinnern. Schockiert liest sie in der Zeitung, dass Harry Prebble erschlagen in seiner Wohnung aufgefunden wurde. Ist sie tatsächlich eine Mörderin? Mit dem packenden Psychothriller gelang Regiemeister Fritz Lang ein atmosphärisch dichter Film noir mit Oscar®-Preisträgerin Anne Baxter und "Perry Mason"-Darsteller Raymond Burr in den Hauptrollen. Jazz-Legende Nat 'King' Cole glänzt bei einem kleinen Gastauftritt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anne Baxter (Norah Larkin) Richard Conte (Casey Mayo) Ann Sothern (Crystal Carpenter) Raymond Burr (Harry Prebble) Jeff Donnell (Sally Ellis) George Reeves (Haynes) Richard Erdman (Al) Originaltitel: The Blue Gardenia Regie: Fritz Lang Drehbuch: Charles Hoffman Kamera: Nicholas Musuraca Musik: Raoul Kraushaar, Bob Russell, Lester Lee Altersempfehlung: ab 16