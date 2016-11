FOX 00:30 bis 01:20 Actionserie Strike Back Hinter der Grenze GB 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Scott und Stonebridge reisen verdeckt nach Nordkorea, um das Vanadium zu zerstören. Nachdem sie einer Einheit nordkoreanischer Soldaten entkommen konnten, erhalten sie über einen MI6-Kontakt Waffen und eine Karte. Diese weist ihnen den Weg zu der Fabrik, in der das Metall verarbeitet werden soll. Derweil kehrt Mei, deren wahrer Name Li-Na ist, nach Hause zurück und trifft sich mit ihrem Ex-Liebhaber Kwon. Dort wird sie für Scott und Stonebridge zu einer großen Gefahr... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Philip Winchester (Sgt. Michael Stonebridge) Sullivan Stapleton (Sgt. Damien Scott) Robson Green (Lt. Col. Philip Locke) Milauna Jemai Jackson (DEA SA Kim Martinez) Michelle Yeoh (Li-Na) Will Yun Lee (Kwon) Christian Antidormi (Finn) Originaltitel: Strike Back Regie: Brendan Maher Musik: Scott Shields