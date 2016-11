FOX 12:30 bis 13:15 Krimiserie Hawaii Five-0 Der Hauch des Todes USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Five-O stürmt mit Unterstützung des HPD Wo Fats Haus - doch der ist nicht da. Stattdessen findet Steve dort Sang Min vor, der seinerseits Wo Fat mit einer Bombenfalle erwartet hatte. Sang Min kann fliehen, und bei seiner Verfolgungsjagd gerät Danny zufällig in Kontakt mit einer Biowaffe, woraufhin er sofort ins Krankenhaus muss... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alex O'Loughlin (Steve McGarrett) Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly) Grace Park (Kono Kalakaua) Scott Caan (Danny "Danno" Williams) Claire van der Boom (Rachel Edwards) Larisa Oleynik (Jenna Kaye) Will Yun Lee (Sang Min) Originaltitel: Hawaii Five-0 Regie: Steve Boyum Drehbuch: Peter M. Lenkov, Leonard Freeman, David Wolkove Kamera: James L. Carter Musik: Keith Power