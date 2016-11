AXN 00:00 bis 01:25 Actionfilm Universal Soldier - Die Rückkehr USA 1999 20 40 60 80 100 Merken Luc Deveraux ist der einzig überlebende Universal Soldier. Mit Hilfe des Computersystems SETH - halb Mensch, halb Maschine - arbeitet er an der Verbesserung der "Unisols". Als das Projekt abgebrochen werden soll, wird SETH plötzlich zur unkontrollierbaren Killermaschine, die nur von Deveraux aufgehalten werden kann. Sci-Fi Actionthriller. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean-Claude Van Damme (Luc Deveraux) Michael Jai White (S.E.T.H.) Kiana Tom (Maggie) Daniel von Bargen (General Radford) Bill Goldberg (Romeo / UniSol 2500) Heidi Schanz (Erin Young) Xander Berkeley (Dylan Cotner) Originaltitel: Universal Soldier: The Return Regie: Mic Rodgers Drehbuch: William Malone, John Fasano Kamera: Michael A. Benson Musik: Don Davis Altersempfehlung: ab 18