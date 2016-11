Disney Cinemagic 10:00 bis 10:25 Trickserie Arielle die Meerjungfrau Die Macht des Dreizacks USA 1992 Stereo 16:9 HDTV Merken Arielle möchte ihrem Vater zum Vatertag etwas ganz besonderes schenken. Sie macht sich mit Frechdachs auf die Suche und wird dabei gefangen genommen. Frechdachs will Hilfe holen, der Palast ist aber leer. In seiner Not nimmt er den königlichen Dreizack mit. Der fällt in die Hände des bösen Teufelsrochen. Zum Glück kann König Triton den machtvollen Dreizack zurückerobern und es wird noch ein schöner Vatertag. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Little Mermaid Regie: Jamie Mitchell Drehbuch: Hans Christian Andersen, Tony Marino Musik: Dan Foliart